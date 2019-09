Pompei, in 10mila al Pellegrinaggio delle Famiglie

Sabato 14 Settembre 2019, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diecimila ai piedi della Regina del Rosario di Pompei per pregare per la «famiglia». Da tutta Italia sono giunti madri, padri, figli, nonni e nonne per il 12esimo «Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia». L’evento, patrocinato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, è promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo in collaborazione con la Prelatura Pontificia di Pompei, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e il Forum delle Associazioni Familiari.I pellegrini si sono incontrati alle ore 14 presso l’Area mercatale di Scafati, per un momento di animazione e di preghiera. A prendere la parola, moderati dalla giornalista Paola Rivetta, sono stati S. E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola; Don Paolo Gentili, Direttore dell'ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI; Gigi De Palo, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari; Salvatore Martinez, Presidente Nazionale del RnS.Alle 16 è iniziato il cammino e la recita del Rosario della Famiglia (una selezione di 7 dei 20 Misteri canonici). Con l’arrivo alle 18 nella Piazza del Santuario c'è stato il saluto di S. E. Mons. Gennaro Pascarella, Vescovo delegato per la Famiglia e la Vita della Conferenza Episcopale Campana, con il messaggio di S. E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo prelato di Pompei, con gli Atti di Affidamento delle Famiglie alla Vergine Maria e con la benedizione speciale dei bambini e ragazzi alla vigilia del nuovo Anno scolastico. A presiedere la Celebrazione Eucaristica conclusiva, alle ore 19, è S. Em. il Card. Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.