De Magistris: «Lavoriamo senza sosta per una Napoli più pulita e decorosa»

«Stiamo lavorando, senza un attimo di sosta, perché Napoli, pur con pochissime risorse economiche, raggiunga livelli di servizi migliori di quelli attuali. Avvertiamo aumentare ostacoli, insidie, cattiverie, ma nulla fiaccherà la mia e la nostra azione affinché la città non torni mai più indietro». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, allegando le immagini dell'attività di pulizia straordinaria «messe in campo negli ultimi giorni a corso Novara, a Scampia, a piazza Cavour, via Morelli e a Forcella».



«Da parte nostra - aggiunge - c'è tutto l'impegno nel voler rendere una città più pulita e decorosa. E chiaro che se saremo in tanti a lottare nella giusta direzione la battaglia sarà vinta, perché è necessaria la collaborazione di ogni singolo cittadino nel condurre un comportamento corretto nel rispetto della vita in comune. Non vi annunceremo di volta in volta che cosa accadrà di buono, ma vi racconteremo cosa sarà accaduto. Tutto questo perché chi rema contro la città non possa organizzarsi per fermare il suo riscatto», conclude de Magistris.



