Napoli, a Piazza del Plebiscito ridotto il perimetro del cantiere della Linea metro 6

«Questa mattina, con un sopralluogo, abbiamo verificato la riduzione del perimetro del cantiere di piazza del Plebiscito per i lavori della linea metro 6. Lo avevamo chiesto in diverse occasioni e finalmente le nostre invocazioni sono state ascoltate. Gran parte di una delle più belle e storiche piazze della città erano ormai coperte dal cantiere, non un grande spettacolo per i turisti che arrivano a Napoli, e nemmeno per i cittadini che ogni giorno attraversano la piazza. Ora ci auguriamo che i lavori procedano rapidamente e che siano completati al più presto per restituire alla città la sua meravigliosa piazza in tutto il suo splendore». Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sul posto.

