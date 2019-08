Caos e ritardi, 18 mesi dopo non apre il centro della socialità del Vomero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Agosto 2019, 08:00

Diciotto mesi fa sono iniziati i lavori nell'ex stazionamento dei filobus collinari, palazzetto in rovina per oltre vent'anni, all'angolo tra via Menzinger e via Verrotti. Doveva diventare, in pochi mesi, il primo centro sociale del Vomero, gestito dalla municipalità.Un centro polifunzionale, una casa della socialità all'insegna di una più facile socializzazione, per anziani e giovani, anche se saranno soprattutto i primi a usufruirne (chissà quando) visto che nel quartiere risiede il più alto numero di over 65 di tutta Napoli.