Napoli, controlli a via Foria: due attività commerciali sequestrate per occupazione del suolo pubblico

Durante i vari controlli condotti in Via Foria dagli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo, sono emerse gravi prove che hanno portato al sequestro di due attività commerciali.

I sigilli sono stati applicati ad un bar in quanto il titolare, già sanzionato per lo stesso motivo in passato, ha realizzato una veranda chiusa su quattro lati, ancorata al suolo in modo stabile, violando nuovamente i sigilli e ampliando la struttura senza alcuna autorizzazione. L'esercizio, quindi, è stato nuovamente sequestrato penalmente, e il titolare è stato sottoposto al giudizio dell'Autorità Giudiziaria per le violazioni commesse.

Una situazione simile è successa per un ristorante, anche qui il titolare aveva occupato l'esterno con tavoli e sedie. Anche in questo caso, la struttura è stata sequestrata penalmente.