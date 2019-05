Napoli, giurano 500 nuovi medici: «Non vogliamo emigrare, lasciateci lavorare qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 14 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orgoglio, sentimento, cuore per le 1500 persone che ieri al Teatro Augusteo hanno assistito alla cerimonia del giuramento di Ippocrate di 470 medici e 70 odontoiatri freschi di laurea. Da un lato la solennità di una cerimonia che investe di spessore e responsabilità la carriera di tanti giovani dottori; dall'altro il pensiero rievocato più volte alle condizioni di salute di Noemi, la bambina di 4 anni che lotta per guarire al Santobono, dopo essere miracolosamente scampata a un gravissimo ferimento per una pallottola vagante nel raid di camorra in piazza Nazionale.Dal palco di una sala gremitissima gli interventi del presidente dell'Ordine dei medici di Napoli Silvestro Scotti, del governatore Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi de Magistris (che si sono stretti la mano) uniti dal filo invisibile delle sorti di Noemi, diventata il simbolo del riscatto di una città assediata della criminalità e anche di una sanità che mostra il suo volto più umano e professionale a dispetto del dileggio e della violenza che imperversano contro i camici bianchi nei pronto soccorso. Un seme di una rinascita civile anche per i medici del futuro. «Ci auguriamo che Noemi torni presto a casa - ha detto Scotti - ma i cittadini devono comprendere che i medici che l'hanno salvata in pronto soccorso e che oggi lottano al suo fianco per farla guarire sono gli stessi che vengono picchiati ogni giorno, umiliati e offesi senza motivo nei pronto soccorso». Un lungo applauso ha quindi salutato i piccoli grandi progressi della bambina.