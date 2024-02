Napoli Half Marathon 2024, programmate modifiche alla viabilità e alla circolazione

Come ogni evento sportivo che si rispetti anche per la Maratona di Napoli 2024 sono state imposte importanti modifiche sulla circolazione cittadina e la viabilità per assicurare lo svolgimento in sicurezza della competizione. L'obiettivo è favorire zone libere e sicure per i partecipanti e i runner che partecipereranno alla competizione. Sono stati imposte specifiche direttive per il trasporto pubblico per diminuire i disagi ai cittadini.

Tra le 7 e le 13 del 25 febbraio, sarà istituito un divieto di transito veicolare lungo i seguenti tratti stradali, con eccezioni limitate ai mezzi di emergenza, di soccorso, alle Forze dell’Ordine e ai veicoli autorizzati.

Le strade chiuse e i divieti attivati interesseranno Viale Kennedy, via Giulio Cesare, Galleria Laziale, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Vespucci, via Ponte della Maddalena, via Alessandro Volta, via Marchese Campodisola, piazza Bovio e corso Umberto I.

Nelle zone già citate sarà attivato il divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione delle aree di sosta a tariffa e dei parcheggi riservati compresi anche taxi. A Piazzale Atleti Azzuri d'Italia sarà organizzata un'area di stazionamento bus per il trasporto pubblico in modo da favorire la circolazione.