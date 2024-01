Runners Campioni d'Italia per la Napoli City Half Marathon 2024

Sono tutti campioni d'Italia i Runner della Napoli City Half Marathon 2024. Appuntamento al 25 febbraio per la mezza maratona più partecipata che consolida il proprio rapporto con Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 grazie ad una medaglia che presenta anche il logo dell'evento clou del capoluogo partenopeo per i prossimi anni.

Che si tratterà di una festa lo dimostra l’entusiasmo con cui oltre 3mila runner da tutto il mondo si sono già iscritti all’evento, una conferma di apprezzamento che negli anni ha assunto anche un trend di crescita relativamente alla partecipazione straniera. Tutti campioni, non solo della mezza maratona, al via anche la STAFFETTA X 2 a carattere non agonistico, due frazioni, 10km + 11,097 km, per condividere la festa con la propria metà o con gli amici. Festa dell’inclusione, promozione della cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale, tutto questo è la Family Run&Friends di sabato 24 febbraio, aperta a tutti, da 0 a 99 anni, senza certificato medico, un’opportunità per fare del bene grazie ai charity program associati.

Napoli città ricca di mito, storia e simbologia, un legame che Napoli Running ha sempre raccontato attraverso la medaglia finisher consegnata a tutti i runner. Napoli Running ricalca le emozioni di Napoli campione d’Italia nel calcio attraverso una medaglia a forma di scudetto, simbolo nato dall’inventiva di un giovane Gabriele d’Annunzio per glorificare il suo amore per il calcio. Sullo sfondo, uno spaccato di Piazza Plebiscito che si innesta sull’oro con cui è inciso il nome dell’evento. Luminosa, accoglie all’interno uno scudetto tricolore per rappresentare tutto lo Stivale. All’apice, il motto “All Runners Are Beautiful”, filosofia che Napoli Running ha seminato da anni per far sì che tutti i runner si sentano accolti, indipendentemente dal proprio talento ma sulla base dell’impegno che hanno assunto verso sé stessi, quello di essere felici di far parte di questa comunità e di essere innamorati della corsa.

Ai margini sono riportati la data dell’evento, il primato italiano maschile inciso nella storia della Napoli City Half Marathon dal 2022 grazie allo splendido crono di 59’26” fatto segnare dall’azzurro Yeman Crippa (Polizia), grande campione così come campioni d’Italia del running saranno quanti raggiungeranno il traguardo domenica 25 febbraio e potranno indossare questa medaglia.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 21 febbraio 2024. Fino al 20 gennaio 2024 è possibile iscriversi con quota combinata alla Romeo&Giulietta Half Marathon dell’11 febbraio 2024 (€ 59.00); fino al 31 gennaio 2024 è possibile iscriversi con quota combinata alla Prague International Marathon del 5 maggio 2024 (€ 110.00). Sul sito sono disponibili le iscrizioni alla Staffetta X2 con cambio tariffa a slot. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi in Expo Village nel fine settimana della gara. Le iscrizioni online si chiuderanno il 21 febbraio 2024 a mezzanotte, o anticipatamente al raggiungimento della capacità massime di gara.

PERCORSO - Quello della Napoli City Half Marathon 2024 è un percorso rapidissimo. Primi nove chilometri pressoché uguali all’edizione 2023. Dopo il giro di boa tra il nono ed il decimo km (altezza via ponte della Maddalena, Ispettorato del Lavoro), il percorso prosegue fino al dodicesimo km, vira verso via marchese Campodisola, piazza Bovio e Corso Umberto I, procede in direzione piazza Garibaldi e ritorno (giro di boa 100 metri dopo piazza Nicola Amore). In piazza Bovio deviazione verso via Depretis, in piazza Municipio si vira a sinistra verso via Acton e lunga cavalcata fino a piazzale Tecchio e Mostra d’Oltremare.

Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte online, o direttamente all’Expo nei giorni di venerdì 23 febbraio 2024 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 24 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara. Per tutti T-shirt, medaglia ed un piccolo ristoro oltre ad un premio speciale che sarà dato alla famiglia più numerosa partecipante, i cani al seguito saranno conteggiati come “membri” della famiglia.