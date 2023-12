Morto Antonio Juliano, De Laurentiis ai funerali: una maglia azzurra sulla bara

C'era anche Aurelio De Laurentiis questa mattina al funerale di Antonio Juliano, ex storico capitano e bandiera del Napoli degli anni 60 e 70, scomparso lo scorso martedì sera. Il patron del Napoli, ieri sera a Posillipo con la squadra per il rituale appuntamento natalizio a cena, non è mancato all'ultimo saluto dell'indimenticato campione napoletano.

Tanti gli ex calciatori azzurri presenti alla cerimonia funebre: da Gianni Improta a Beppe Bruscolotti, tanti amici che l'hanno incrociato in campo. Il club di De Laurentiis ha voluto omaggiare un'ultima volta Juliano durante la cerimonia con una maglia azzurra numero 8 a lui dedicata, posata sulla sua tomba nella chiesa di Chiaia in suo ricordo.