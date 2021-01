Dopo l'orto a chilometro zero per i suoi dipendenti, operazione «green» per il quartiere Vomero di Napoli su iniziativa dell'imprenditore Salvio Bruognolo che ha donato alla V Municipalità duecento cestini per la raccolta dei rifiuti e tutte le rastrelliere portabiciclette che, perfettamente integrate nel contesto urbano, sono state collocate vicino alle tre funicolari di Napoli.

«La mia parola d'ordine è sostenibilità, - dice Bruognolo - ho sempre prestato grande attenzione all'ecologia, fino a trasformare la mia azienda in un'impresa virtuosa, che rispetta l'ambiente. La mia scelta è assolutamente etica, non è dettata dal marketing. Basti pensare che nel settore dell'autoriparazione l'aspetto green non è una leva che fa presa sul pubblico e sul cliente finale ovvero non ci conduce a un riscontro diretto al business».

