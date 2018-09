«Napoletani, vi amo ma non cambio idea: per me siete diversi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Settembre 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 09:55

Affronta con piglio brianzolo i basoli dei Decumani, passo spedito e mole da gigante che non rinunzia alla sua idea: lombardi e napoletani sono antropologicamente diversi. Gianluca Brambilla questa cosa l'ha detta l'altro giorno in diretta alla tv mentre si parlava di trasporto pubblico: «antropologicamente il napoletano vuole usare i mezzi pubblici gratis», aveva urlato in faccia a Umberto De Gregorio, presidente Eav collegato in diretta ad Agorà per parlare dell'atavica questione dei portoghesi.Quella frase aveva scatenato l'inferno delle polemiche con De Gregorio pronto a presentarsi in Procura per denunciare l'imprenditore Brambilla: diffamazione aggravata dall'odio razziale. Poi, si sa come vanno queste cose, i due si sono sentiti dopo la diretta e si sono dati appuntamento proprio a Napoli perché De Gregorio voleva dimostrare a Brambilla com'è la città: contraddittoria e piena di problemi ma «antropologicamente diversa» da nessuno.