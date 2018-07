Napoli, è caos alla linea 1 della metropolitana: la biglietteria resta chiusa

Giovedì 26 Luglio 2018, 15:21

Caos nella stazione metropolitana della linea 1 in piazza Garibaldi, per la chiusura dell'Infopoint Anm dove si acquistano i ticket di viaggio. Dalle prime ore del mattino, il servizio di biglietteria è stato chiuso al pubblico, così che turisti e cittadini hanno dovuto sostare in lunghe file presso le macchinette erogatrici automatiche che si sono fermate più volte, aumentando le attese e i disagi dei viaggiatori.La seconda biglietteria presente in stazione, quella del Consorzio Unico Campania che si trova distante da quella Anm, è stata presa d'assalto ma non ha potuto smaltire il grande afflusso di persone che hanno affollato il piazzale e che sono state contenute dall'azione delle guardie giurate. I vigilantes hanno evitato anche che alcuni gruppi di ragazzini scavalcassero i tornelli approfittando della confusione. Non sono mancate manifestazioni di rabbia e disappunto nelle proteste di cittadini e turisti.Lo sportello Anm è stato aperto solo alle 11 a causa di «problemi di reperimento di personale per le turnazioni delle ferie e oggi in particolare di impiegati assenti per malattia» ha fatto sapere la direzione dell'azienda.