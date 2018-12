Napoli, il Natale dei 128 cantieri: slalom tra i divieti, ecco la mappa del caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Dicembre 2018, 08:00

Sono 128 i cantieri previsti a Napoli durante il periodo delle feste natalizie, distribuiti su tutto il territorio cittadino, tra strade primarie e secondarie, da Posillipo a Napoli Est. Di questi, 74 sono già in corso, mentre altri 54 partiranno a breve. Il Comune ha deciso che dall'8 dicembre saranno sospese, però, le nuove autorizzazioni, fino al termine delle feste, per non congestionare ulteriormente il traffico e per venire incontro alle esigenze di mobilità di cittadini e turisti. Congelati in particolare i lavori sui sottoservizi (condutture, fogne, cavi elettrici, fibra ottica) che non sono indispensabili. Salvi, invece, gli interventi urgenti e i cantieri della metropolitana, che il Comune, avendo chiesto finanziamenti europei, non può sospendere, dovendo rispettare i tempi già programmati di consegna delle opere, pena la perdita dei fondi. Molti interventi, quindi, che sarebbero dovuti partire questa settimana, slitteranno al 7 gennaio.In un dossier redatto dagli uffici tecnici di Palazzo San Giacomo c'è tutto l'elenco delle opere in corso durante il periodo di Natale. Su 128 cantieri previsti, la maggior parte è concentrata soprattutto nei quartieri di periferia (ben 20 nella IV Municipalità di Poggioreale-Zona Industriale, altri 17 a testa nella zona orientale e in quella tra Miano e Secondigliano), ma anche nel salotto buono di Chiaia-Posillipo (16 interventi). Le altre Municipalità ne hanno in media una decina a testa. Solo 6, invece, per l'area di Stella-San Carlo all'Arena. Tra gli interventi già attivi sono inclusi, poi, 4 cantieri per l'installazione di ponteggi, in particolare per il rifacimento delle facciate di palazzi, e 22 lavori di ripristino definitivo del manto stradale da parte delle società che si occupano della posa dei cavi della fibra ottica.