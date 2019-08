Napoli, patto tra Comune e commercianti: «Salviamo piazza Garibaldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 21 Agosto 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 08:03

Piazza Garibaldi si trova al bivio tra restyling e degrado. Dopo anni di lavori, si asfalta e si scava anche ad agosto per completare il tutto «entro novembre o dicembre di quest'anno», spiega il geometra del cantiere dagli uffici prefabbricati della ditta, costruiti sotto la statua del Generale che cucì lo Stivale. Fine 2019, dunque: questi sono i tempi di consegna attualmente previsti da maestranze e Comune. I caschi gialli lavorano tra turisti, immondizia, carreggiate a una sola corsia, localini nuovi, traffico in tilt, graziosi bistrot e clochard: oggi la stazione di Napoli è una contraddizione in termini, un paradosso work in progress.