Napoli, dalla Giunta comunale ok a progetti piscina Scandone e Palavesuvio

La Giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore allo sport Ciro Borriello, ha approvato due progetti esecutivi che riguardano i lavori alla Piscina Scandone e al complesso sportivo Palavesuvio. Per la Scandone è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della piscina, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro. Per il Palavesuvio è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle aree esterne del complesso sportivo, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro.

Entrambi i progetti sono finanziati dal Piano strategico della Città metropolitana di Napoli. «Si tratta dell'avvio delle procedure che, creando una linea di continuità con quanto realizzato in vista delle Universiadi, contribuiranno a migliorare lo stato complessivo degli impianti sportivi cittadini», dichiara l'assessore Borriello. «In particolare - aggiunge - va segnalata la rilevanza del progetto relativo alla Scandone: la cura delle vetrate e dei serramenti esterni della Piscina consentirà un risparmio notevole sulle spese di climatizzazione, attualmente tra i capitoli di maggiore spesa indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività previste».

