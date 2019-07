Napoli, riapre dopo tre anni la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare

Mercoledì 31 Luglio 2019, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 11:42

Riapre domani al pubblico dopo tre anni la piscina della Mostra d'Oltremare, a Napoli. La piscina olimpionica della Mostra d'Oltremare. La struttura, riqualificata grazie ai fondi per le Universiadi 2019, tornerà a disposizione di tutti i napoletani.«Dopo tre anni, restituire alla città la piscina della Mostra d'Oltremare, è per noi, non soltanto un momento importante, ma un nuovo punto di partenza - è il commento del Cda della Mostra composto dal presidente, Alessandro Nardi, dalla consigliera delegata Valeria De Sieno, dal consigliere Alessandro Limatola - Il nostra progetto è creare un polo del benessere, una sorta di centro del wellness cittadino».«La Mostra non deve essere soltanto vista come un punto di riferimento per gli eventi fieristici - sottolineano - che sicuramente caratterizzano da sempre il nostro ente, ma deve essere vissuta tutti i giorni: per il tempo libero, lo sport, il benessere, la cultura e lo spettacolo». La piscina apre alla 10 e l'ultimo ingresso e alle 18,30, mentre la chiusura è alle 19.00.