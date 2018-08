Poche educatrici, attacco dei sindacati: «L'inizio della scuola sarà un caos»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Agosto 2018, 11:00

Manca meno di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico eppure c'è già chi è convinto che «sarà caos totale». Il sindacato Cisl Fp per voce di Agostino Anselmi da alcune settimane è sul piede di guerra con l'amministrazione comunale rea di aver pianificato «in maniera del tutto errata il comparto scuola» puntando il dito contro il dirigente del Servizio Educativo e Scuole Comunali Giovanni Paonessa che ha messo a punto un piano di fabbisogno del personale scolastico non adeguato.Il 12 settembre la campanella suonerà avviando così l'anno scolastico. Ma nelle scuole comunali potrebbe crearsi un caos. A soffrire della carenza di personale sarà la scuola per l'Infanzia, ossia gli asili, così come per i nidi. «Mancano 55 educatrici - afferma Anselmi e quando la scuola inizierà, con essa anche i problemi di un fabbisogno non adeguato alle richieste. Siamo di fronte a un errore fatto alla base dalla dirigenza che invece di sopperire alle enormi richieste dei più piccoli, ha voluto equilibrare assumendo 10 educatrici e 10 maestre, quest'ultime non necessarie come le prime». Secondo il sindacato, infatti, «il dirigente Paonessa ha dimenticato le 28 assunzioni a tempo indeterminato dello scorso anno. Personale cui fu chiesto di sopperire a una emergenza catastrofica, che pure segnalammo per tempo, ossia la mancanza di personale di sostegno». Alle 28 maestre, quindi, fu chiesto in via straordinaria di coprire il sostegno nella scuola primaria comunale riuscendo con salti mortali per gestire i bimbi più bisognosi di una didattica ad hoc. «Durante la messa a punto del piano di fabbisogno per il 2018/2019, non ha conteggiato queste 28 maestre, che già tutte hanno fatto richiesta di essere spostate nella collocazione a loro conforme ossia sulla sezione comune. Quindi queste 10 maestre neoassunte a tempo indeterminato non erano a mio avviso fondamentali, mentre altre 10 educatrici sì».