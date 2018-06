È del Vomero il portiere dell'anno: «Ho iniziato vent'anni fa e sono felice»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Giugno 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 09:00

«Portiere per vocazione». Si definisce così Salvatore Bruno, napoletano di 55 anni, da quasi 20 anni custode del condominio al civico 42 di via Santa Maria della Libera al Vomero. Ascoltando le sue parole commosse, si comprende perché gli sia stato assegnato l'attestato di merito come miglior portiere del 2018 dall'ente bilaterale del comparto proprietari di fabbricati Ebinprof con Confedilizia, Cgil Filcams, Fiscat Cisl, Cassa Portieri e Uiltucs. Un riconoscimento conferito a Roma anche ad altri suoi colleghi per diverse motivazioni: anzianità di servizio, altruismo, giovane età. La sua è una storia davvero particolare, sintesi e simbolo di tutte quelle degli altri portieri virtuosi.Una vita fatta di abnegazione professionale quella di Salvatore Bruno, con accanto sempre la moglie Adele. E poi ci sono i condomini che quotidianamente contraccambiano la sua cortesia con azioni concrete. «C'è chi mi ha accompagnato in ospedale e assistito durante una lunga degenza, come Fabio Procaccini e persino chi mi ha offerto una settimana di vacanza, come Giuseppe Cernelli», tiene a sottolineare il custode.