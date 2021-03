Addio a Franco Simioli, è stato direttore dell'Azienda Turismo e della Fondazione Sorrento

MASSA LUBRENSE - Lutto nella politica e nel turismo della penisola sorrentina per la scomparsa di Franco Simioli, uno dei suoi più appassionati punti di riferimento del territorio. Aveva compiuto ottant’anni il 18 luglio scorso, salutando questa tappa della con il suo proverbiale ottimismo. Purtroppo, l’inizio del 2021, invece, lo ha letteralmente strappato alla vita, lentamente, ma inesorabilmente. Franco Simioli è morto oggi pomeriggio, aggredito da un male inesorabile che ne ha minato l’esistenza. Era la Memoria storica di Massa Lubrense, dove è stato per un lungo periodo consigliere comunale e più volte assessore al Turismo. Franco Simioli, nella sua carriera lavorativa, è stato segretario amministrativo dell'Istituto d'Arte Francesco Grandi, poi funzionario e direttore dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Sorrento-Sant'Agnello, infine, direttore della Fondazione Sorrento. «Con Franco Simioli – commenta il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli -, scompare un amministratore comunale, un esperto di turismo in Penisola Sorrentina, autentica colonna dell'Azienda di soggiorno e turismo di Sorrento, scompare un animatore sociale, scompare un operatore culturale instancabile socio, un pezzo di storia di Massa Lubrense». I funerali di Franco Simioli domani pomeriggio alle ore 16.30 nella chiesa ex Cattedrale di Massa Lubrense.

