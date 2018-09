Napoli, piazza Municipio invasa da rifiuti e motorini selvaggi: residenti in rivolta

Lunedì 17 Settembre 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 10:03

Week end all'insegna dell'inciviltà in piazza Municipio a Napoli. A pochi passi dalla sede del Comune, dal porto, dall'uscita della metropolitana e da tantissimi uffici a farla da padrone - soprattutto il lunedì mattina - sono i rifiuti che invadono l'area da poco riqualificata. Carte, bottiglie e bicchieri monouso oltre a tante buste in cui si nota il marchio del noto fast food in piazza. Questa è la fotografia di oggi, lunedì mattina alle ore 8.Ma il sabato o la domenica sera (in misura leggermente minore negli altri giorni) piazza Municipio è popolata da tanti ciclomotori che scorrazzano all'impazzata proprio nell'area pedonale a poca distanza da Palazzo San Giacomo. Numerose le segnalazioni dei residenti che stanno preparando ora una petizione da presentare agli organi competenti.