Vendesi casa, ma non ai napoletani: bufera sull'annuncio online da Rimini

Domenica 10 Febbraio 2019, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2019 17:23

«Il razzismo corre ancora una volta sul web come dimostra l’ennesimo annuncio su un noto portale di compravendite di appartamenti dove per un appartamento in vendita a Rimini si specifica ’Non si vende ai napoletani’. Chiedo che questo annuncio venga immediatamente censurato dai gestori del sito che, è bene ricordare, hanno l’obbligo di controllare. Al tempo stesso ho segnalato alla Polizia postale questo squallido caso per verificare se ci siano gli estremi per una denuncia per istigazione all’odio razziale».Il caso viene denunciato il consigliere regionale dei Verdi che ha ricevuto la segnalazione da alcuni cittadini indignati. «Bisogna combattere il razzismo sul web con tutti i mezzi e con severità – ha proseguito Borrelli – perché non ci possono essere zone franche dove le leggi non sono vigenti e dove ognuno è libero di minacciare, offendere e insultare».