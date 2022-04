Sfera Ebbasta a Napoli con Petagna e Burlon: apre Healty Color, folla in delirio

Attesa, tanta, dalle prime ore del mattino. Healty Color sbarca a Napoli e per l’inaugurazione non poteva non esserci il padrone di casa Sfera Ebbasta. Il trapper così amato dal pubblico giovane italiano è arrivato in città questa mattina, poi dopo le 17 “l’esordio” con il pubblico napoletano e l’abbraccio alla clientela che aveva atteso sin da ora di pranzo.

Per l’occasione, Sfera ha presentato ai presenti il nuovo singolo “Italiano” insieme a un mix di vecchi e nuovi successi già conosciuti dai fan. Il locale, al corso Umberto nel centro città, era stato preso d’assalto in mattinata con l’apertura ufficiale e alle 12 e i primi clienti per il pranzo. Presenti con Sfera anche gli altri due soci del progetto - che vede già sedi a Trento, Torino, Roma e Milano - lo stilista Marcelo Burlon e l’attaccante del Napoli Andrea Petagna.