Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna aprono «Healthy color» a Napoli

Dopo le aperture di Milano, Roma e Torino, Healthy Color prosegue la sua espansione con nuovi store in Italia! Il coloratissimo healthy fast food del cantante multiplatino Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon, approda finalmente a Napoli. Grande attesa per l’inaugurazione dello store di Napoli, in Corso Umberto I, 128, prevista per il 20 aprile alle ore 12:00. Attesi anche i tre fondatori, che con Napoli hanno un legame particolare, a partire da Andrea Petagna che gioca proprio nel Napoli Calcio. «Quella di Napoli è l’apertura che attendevamo di più» dichiarano Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna - «Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento. In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare, ma soprattutto buona. Prendersi cura di se stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia».

Dopo Milano, Roma e Torino, Healthy Color si espande nelle prossime settimane in altre tre città: Napoli, Trento (in apertura il13 aprile in via del Travai 132) e Parma (inaugurazione prevista per i primi di maggio in via Osacca 3c). Lo store di Napoli è il più grande mai aperto dalla catena, con diverse sale e spazi sempre disegnati a mano dal duo di street artist Motorefisico: colori, geometrie e led accolgono i clienti in una dimensione unica e futuristica. Un impatto visivo degli store fuori da ogni immaginazione: un vortice di colori accoglie i clienti al loro ingresso nel ristorante. Poke, wok, burger, tartare, insalate, edamame e altre specialità fanno di Healthy Color un vero e proprio healthy fast food, con una scelta ampia per tutti i gusti. Ma non finisce qui: nel menu di Healthy Color sono anche disponibili i Burger di Beyond Meat, 100% vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne: la scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana. Ad accompagnare, i Veggie Nuggets a base di farina di frumento fritti ad aria sono una vera esplosione di gusto. Oltre che in store e con ordini take away direttamente presso i punti sarà possibile vivere l’esperienza Healthy Color anche a casa propria, con il servizio di delivery. In linea di continuità con quanto fatto dal brand sin dalla sua nascita, è sempre accesa da parte di Healthy Color una particolare attenzione verso la sostenibilità e l’ambiente. Healthy Color significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma principalmente verso il pianeta. L’intera linea di packaging brandizzata per il delivery e take away è eco-friendly. Anche la ormai iconica Healthy Water, l’acqua di Healthy Color, è confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.