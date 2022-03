Petagna imprenditore a Napoli: ad aprile arriva il suo locale in città

In campo prova a ritagliarsi sempre uno spazio importante, fuori invece è in continua crescita. Andrea Petagna è già sbarcato a Napoli da calciatore, stavolta però proverà a farlo anche da imprenditore con il suo Healthy Color, celebre fast food nato qualche anno fa da un'idea dell'attaccante del Napoli insieme con due rappresentanti del mondo artistico italiano come il rapper Sfera Ebbasta e lo stilista Marcelo Burlon.

Il nuovo locale di Petagna - tutto incentrato sul mangiar sano e il divertimento a tavola - arriverà a Napoli ad aprile: sono partiti in queste settimane i lavori così come la ricerca del personale che sarà presente all'interno del nuovo punto vendita. Napoli sarà la quarta città italiana in cui il trio investirà, dopo Milano, Roma e Torino.