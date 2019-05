SuperEnalotto, doppio colpo in provincia di Napoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 15:41

Doppio colpo in provincia di Napoli per l’ultimo appuntamento del SuperEnalotto: sfiorato il Jackpot record, ma con i 5 centrate due vincite da 51mila euro ciascuna.Le schedine vincenti,come riporta Agipronews, sono state convalidate a Calvizzano (Tabaccheria Palumbo in via Conte Mirabelli 76) e Pozzuoli (Ristoro Q8 in via Campi Flegrei 10). La combinazione esatta adesso vale 151,7 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e terzo nella storia del gioco.L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.