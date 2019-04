Discarica abusiva a Pianura: ​i segnali stradali spuntano dai rifiuti

Lunedì 22 Aprile 2019, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pasqua è arrivata ed in strada c’è ancora chi si affretta ad effettuare gli ultimi frenetici acquisti. In questa situazione di “caos” però non sembra esserci tempo per gettare correttamente i rifiuti ed in strada, tornano ad alternarsi le discariche a cielo aperto.È il caso - ad esempio - di via Montagna Spaccata a Pianura, dove ai limiti con via Pallucci, è stato “allestito” un vero punto di sversamento abusivo. I cartoni ed i rifiuti accumulati in queste ultime ore, hanno del tuto invaso il marciapiede, parte della carreggiata ed hanno quasi ricoperto la segnaletica verticale che - in parte - spunta dalla spazzatura.«Ormai è una consuetudine» commentano i cittadini. «Durante ogni ricorrenza questa strada di trasforma in un grande sversatoio. Più volte ci erano stati assicurati controlli ed installazioni di telecamere di sorveglianza, ma non è mai stato fatto niente. L’abbandono di questo quartiere è sotto gli occhi di tutti e la cosa va sempre peggio».