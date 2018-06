Martedì 12 Giugno 2018, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in agitazione gli addetti all'accoglienza dell'Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale, a Napoli. In seguito a un cambio di appalto, la società che è subentrata - sottolineano i lavoratori - si era impegnata ad assumere gli addetti mantenendo gli stessi livelli economici mentre, poi, è stato comunicato che non sarà possibile ma che i trattamenti salariali saranno inferiori con orario di lavoro inferiore. Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno proclamato per oggi lo stato di agitazione, chiedendo ai vertici delle due aziende e dell'istituto Pascale «il rispetto degli impegni assunti». «Per spirito di servizio - fanno sapere i lavoratori - non sospenderemo le attività di accoglienza, ma saranno inevitabili disagi». I dipendenti chiedono il rispetto degli impegni assunti lo scorso 30 aprile nella procedura di cambio appalto, «che le aziende subentranti si erano impegnate a mantenere». I dipendenti si occupano di desk, facchinaggio, accoglienza ai pazienti.