A Ponticelli 27enne denunciato per riciclaggio

I poliziotti sono intervenuti in via Vicinale Ravioncello a Ponticelli per la segnalazione di un dipendente di una ditta di localizzazione veicoli che, grazie al sistema Gps, aveva individuato, in una proprietà privata, l’auto che era stata rubata a un loro cliente nella stessa mattina.

I poliziotti sono entrati nell’area dove hanno rinvenuto l’automobile segnalata, e hanno rintracciato il proprietario dell’area che ha raccontato di «aver acquistato, da uno sconosciuto, la vettura priva di targhe e di averle apposto due targhe bulgare». Il 27enne moldavo è stato denunciato per riciclaggio; mentre le targhe sono state sequestrate e la vettura in questione è stata riconsegnata al proprietario.