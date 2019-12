8 dicembre, Napoli invasa dai turisti. Ma i commercianti: «Qui nessuno compra»

Si cammina a passo d'uomo, in fila indiana o mano nella mano per non perdersi tra la folla. In via San Gregorio Armeno il Natale è già arrivato ed in questa domenica dell'Immacolata, la via dei presepi è stata letteralmente presa d'assalto. Cittadini e turisti sono in strada per respirare aria di festa e per fare i primi acquisti. Tutti scattano foto e selfie tra i pastori della tradizione e quelli del presepe moderno. Colori, luci e suoni, fanno da sfondo alla primo weekend del Natale 2019.



Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Avevamo in mente di passare questa giornata in città – commentano i turisti – perché in questi anni l'abbiamo vista crescere e migliorarsi. C'è ancora un po' di caos ma in queste festività è normale. Proprio questa è la caratteristica principale di San Gregorio Armeno che ormai è un unicum in tutto il mondo. Qui si incontrano persone e si fanno acquisti che non puoi fare da nessun altra parte e nonostante i problemi, questa strada è un vero fiore all'occhiello».Non tutti però, sembrano pensarla allo stesso modo. C'è chi – tra i commercianti – ritiene addirittura poco produttivo il ponte dell'Immacolata. «Passano davanti ai nostri negozi senza potersi fermare e decidere cosa acquistare. Siamo in difficoltà con tutta questa folla che ormai viene solo per vedere e scattarsi fotografie tra i pastori ed i presepi. San Gregorio Armeno è una strada che tutti devono vedere ma in cui pochi si fermano per comprare qualcosa. Noi artigiani non traiamo grossi benefici in queste occasioni».