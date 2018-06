Abbandonato sanguinante davanti all'Ascalesi, giallo sul ferimento di un 55enne

Giovedì 21 Giugno 2018, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato letteralmente 'scaricato' davanti all'ingresso dell'ospedale 'Ascalesi', nel cuore di Forcella, un 55enne napoletano con evidenti ferite da taglio su braccia e gambe. L'uomo, sanguinante e in stato di sofferenza, è stato soccorso dai sanitari della struttura che hanno provveduto a trasferirlo d'urgenza con un'ambulanza all'ospedale 'Loreto Mare' dal momento che il nosocomio in via Egiziaca a Forcella non è dotato di pronto soccorso.Il ferito ha dichiarato di essere stato vittima di un'aggressione, avvenuta a pochi passi dall'ospedale dove è stato ritrovato dai suoi primi soccorritori. In ogni caso, la versione della vittima, è al vaglio delle forze dell'ordine che stanno indagando su quanto accaduto poco prima delle 7.30 di questa mattina, orario in cui il 55enne è stato lasciato all'ingresso dell'Ascalesi. Le ferite riportate dall'uomo sono state medicate e suturate, si tratta di tagli di media profondità su una coscia ed un braccio, per una prognosi di guarigione di 10 giorni.