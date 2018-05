CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Maggio 2018, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 08:25

Portici. Un insegnante di chitarra che lavora nella scuola media Santagata è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per atti sessuali con minorenni. La quinta sezione penale del Tribunale di Napoli ha ritenuto che il docente, classe 1972, sposato, con due figli, impegnato nel mondo della scuola da vent'anni, fosse colpevole dell'accusa mossagli da alcune sue ex studentesse, che all'epoca dei fatti contestati erano appena dodicenni e che oggi studiano tutte in scuole superiori. Le ragazzine avevano denunciato di...