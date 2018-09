Accendino con droga all'interno: preso nel Napoletano. E il papà aveva armi in casa

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato in flagranza Giuseppe Giannetti, un 71enne di Calvizzano resosi responsabile di ricettazione e detenzione illegale di arma da fuoco e munizioni. Poco prima dell’arresto i militari dell’arma avevano sottoposto a perquisizioni, personale e veicolare, il figlio convivente Dario, 33 anni, bloccandolo in piazza Kennedy di Qualiano e trovandogli addosso 2 dosi di cocaina nascoste in un accendino col doppio fondo e la somma di 260 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento di attività di spaccio.



Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nella casa in cui il 33enne vive col padre, a Calvizzano, all’interno di una cassaforte è stata rinvenuta una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa e 25 cartucce oltre a 16 cartucce calibro 38 (il tutto detenuto illegalmente). nella stessa cassaforte c’erano anche altre armi ( queste legalmente detenute): un revolver calibro 38 e 50 cartucce dello stesso calibro, un fucile calibro 20 e 36 cartucce. In una cassettiera nell’appartamento adiacente alla casa dei due, al momento allo stato grezzo e loro proprietà, sono poi stati trovati 2 pezzi di hashish dal peso complessivo di 74 grammi. Tutte le armi e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro e per il 71enne è stata avviato il procedimento di revoca della licenza di porto e detenzione armi. L’arrestato è ora ai domiciliari.

Venerdì 21 Settembre 2018, 11:56

