Venerdì 15 Giugno 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 20:03

Un 21enne napoletano è stato accoltellato e ferito al fianco in via Cintia, all'altezza del Parco San Paolo a Fuorigrotta. Il giovane giaceva a terra e perdeva molto sangue quando è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato nel vicino ospedale in via Terracina, poco dopo le 18.40.La vittima è stata trattata nel pronto soccorso del San Paolo con un codice di massima urgenza per il fendente inflitto nel fianco, all'altezza del rene che gli ha provocato una ferita oltre alla presenza di politraumi al torace e alla testa. Le sue condizioni non sarebbero gravi.Dalle prime testimonianze sul posto, è emerso che il 21enne ha subito un'aggressione da parte di alcuni uomini che l'hanno picchiato e schiaffeggiato, a pochi passi dai giardinetti che si trovano nei pressi del parco commerciale su via Cintia. La zona è conosciuta dagli abitanti per essere uno dei punti «caldi» dello spaccio a Fuorigrotta ma non è detto che questi elementi abbiano a che fare con l'accoltellamento e sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.Ci sarebbe una lite per uno sguardo di troppo dietro l'accoltellamento,. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, la vittima - già nota alle forze dell'ordine per reati di spaccio e ferita ad un fianco in maniera non grave - era nei pressi di un centro commerciale di via Cintia, quando ha iniziato a guardare due ragazzi. I due hanno reagito chiedendo perché stesse guardando con così insistenza, è scattata una lite durante la quale uno dei due ha colpito il ventenne con un coltello.