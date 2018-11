Sabato 10 Novembre 2018, 10:33

I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno eseguito un ordine di espiazione pena in regime domiciliare emesso dal Tribunale di Napoli a carico di un 74enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. L'uomo dovrà espiare la pena residua di un anno di reclusione per il tentato omicidio aggravato di un 24enne, accoltellato a San Giorgio a Cremano il 13 novembre 2014 al culmine di una lite scoppiata per motivi di parcheggio.