CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Febbraio 2018, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Superamento del precariato in Sanità in tutte le sue forme per assicurare i livelli di assistenza: entro il 2018 in Campania saranno stabilizzati tutti i camici bianchi, dirigenti e non (compresi gli amministrativi), impiegati in Asl ospedali, nei policlinici, negli istituti di ricerca e nell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con contratti flessibili (comprese le partite Iva), oppure titolari di impieghi parasubordinati. A sottoscriverlo nero su bianco in un accordo siglato ieri con i sindacati, è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Governatore ha ratificato a Palazzo Santa Lucia l’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil. Per la prima volta, nell’accordo, si fa riferimento all’applicazione della riforma Madia e alle due circolari esplicative emanate dal ministro della Funzione pubblica a fine 2017 e a gennaio di quest’anno. Recepite dunque anche le novità contenute nella Finanziaria che ha esteso l’ambito di applicazione al personale dirigente precedentemente escluso.«L’obiettivo comune – dice la Regione in una nota – è mettere in campo azioni forti nel campo della sanità per il superamento del precariato esistente e per il potenziamento delle procedure di reclutamento del personale». Alla firma hanno preso parte i segretari sindacali Dorina Bonavita (Cisl), Giuseppe Spadaro (Cgil), Giovanni Sgambati (Uil), e quelli di categoria Alfredo Garzi (Cgil-Fp), Lorenzo Medici (Cisl-Fp), Vincenzo Martone (Uil-Fp). «Si è anche ritenuto – aggiunge la nota di Palazzo Santa Lucia - di avviare un percorso di valutazione del Piano ospedaliero (appena pubblicato sul Bollettino regionale ndr) del sistema dell’Emergenza e del riequilibrio tra sanità pubblica e privata accreditata». De Luca, sempre ieri, ha incontrato anche tutte le categorie autonome e confederali del comparto sanità e dell’intersindacale della dirigenza medica.