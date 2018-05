Acen, si chiude l’ottava edizione del progetto di orientamento al lavoro «…E adesso?»

Martedì 15 Maggio 2018, 13:34

Si terrà domani, mercoledì 16 maggio, alle ore 9.30, presso l’Associazione Costruttori Edili di Napoli (piazza dei Martiri,58 – Napoli) la chiusura dell’ottava edizione del progetto di orientamento al lavoro “…E Adesso?”. Il progetto, organizzato dalla Direzione regionale Inail Campania e Acen, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Napoli e l’Istituto Tecnico per Geometri “Della Porta - Porzio”, ha l’obiettivo di offrire agli studenti informazioni pratiche sulle attività di cantiere, a partire dalla normativa sulla sicurezza, evidenziare le competenze più richieste dal mercato del lavoro e orientare le figure professionali dell’edilizia di domani, in sinergia con le principali istituzioni del territorio. “…E adesso?” rientra nel progetto nazionale di “Alternanza Scuola-lavoro”.Nel corso della mattinata saranno anche premiati i migliori studi realizzati dagli studenti degli ultimi anni dell’Istituto tecnico che hanno interessato strutture sportive della Città metropolitana di Napoli, a ridosso delle Universiadi che si terranno in Campania.Interverranno Federica Brancaccio, presidente Acen, Daniele Leone, Direttore regionale Inail Campania, Giuseppe Cantisano, Direttore Ispettorato territoriale del Lavoro di Napoli, Maurizio Carlino, presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Napoli. A coordinare la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti (nei sette mesi di durata del progetto) Annamaria Gamardella, che saranno valutati da una commissione tecnica composta da Maria Alfiero, segretario del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Napoli, Paola Francesca Nisticò, docente Università “Federico II” di Napoli, Stefano Russo, vice presidente Acen e Umberto Vitiello, presidente Gruppo Giovani Acen.