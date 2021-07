Acerra, fermati due topi d'auto: viaggiavano su un veicolo rubato a Mariglianella

Dopo un lungo inseguimento, gli agenti del commissariato di Acerra hanno fermato due uomini in via Torricelli trovati in possesso di un grimaldello che è stato sequestrato.

Gli agenti hanno accertato che la serratura della portiera della vettura su cui viaggiavano era stata danneggiata e il blocco di accensione manomesso e che il mezzo era stato rubato poco prima in via Umberto I a Mariglianella.

Antonio Conte, 35enne napoletano sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Castello di Cisterna, e Rosario La Monica, 19enne torrese con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato.