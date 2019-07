Soldi falsi e furti, caccia ai quattro banditi del Napoletano: il video virale sui social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Luglio 2019, 12:00

Truffa modello «paranza dei bambini», alla stregua di quanto visto nell'ultima serie di Gomorra, con la banda dei giovanissimi a creare il caos in un negozio di abbigliamento, per distrarre i proprietari in modo da rubare capi costosi. Accade tra Afragola e Frattamaggiore, dove negozi, bar ed esercizi commerciali sono stati presi di mira da una banda di ragazzotti, che oltre a rubare, hanno anche tentato di piazzare banconote da cinquanta euro falsificate.