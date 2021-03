Afragola, scuole chiuse: sedie e banchi nelle case dei bimbi più piccoli

Se i bimbi non possono andare a scuola, allora sarà la scuola ad andare dai bimbi: è questo il senso dell'iniziativa dell'associazione «Gulliver è in viaggio» che, in collaborazione con l'osservatorio «La Battaglia di Andrea» porterà a casa degli alunni che ricadono nell'area nord di Napoli il banchetto e la sediolina che avevano a disposizione in classe. Una maniera, viene sottolineato, «per farli sentire a scuola malgrado siano in didattica a distanza».

L'iniziativa, che vede anche la collaborazione del 38esimo circolo didattico «Giuseppe Quadrati» di Napoli consentirà di donare ai piccoli banchi e sedie in disuso anche grazie al coinvolgimento di decine di volontari. Le attrezzature destinate alla consegna saranno depositate negli spazi messi a disposizione da padre Ciro Nazzaro, parroco della chiesa San Michele Arcangelo, nel rione Salicelle di Afragola. «Porteremo questa iniziativa della dottoressa Marika Franco in molte città e - dice Asia Maraucci, presidente de 'La battaglia di Andreà, osservatorio che si batte per tutelare i bimbi diversamente abili - contatteremo tutte le scuole per cercare di recuperare quanti piú banchi e sedie possibile e distribuirli a famiglie ed associazioni locali. Dalla DAD siamo arrivati alla BAC (banchetto a casa)», ha concluso Maraucci.

