Sabato 4 Maggio 2019, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 16:05

A bordo di una Smart nera semina il panico e aggredisce due extracomunitari. È successo nella centralissima via Aniello Palumbo a Giugliano dove un giovane a bordo della sua Smart nera ha bloccato un ragazzo di colore aggredendolo per poi travolgere il suo scooter. Pochi attimi e poi lo stesso giovane a bordo dell'auto, ha aggredito un secondo extracomunitario che era in sella ad una bicicletta per poi fuggire. Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno avviato le indagini per fare luce sui motivi che hanno indotto il giovane a bordo della Smart ad aggredire gli stranieri.