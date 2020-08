Agguato a Napoli, senegalese accoltellato nella notte a Forcella

Misterioso agguato in pieno centro storico. Un extracomunitario - regolarmente residente a Napoli - è stato ferito a colpi di coltello a Forcella.

Sono quasi le due della notte quando scatta il raid. Tutta da ricostruire ancora la dinamica. Partiamo dall'epilogo. Al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini si presenta un uomo di colore: sanguina e afferma di essere stato avvicinato da due sconosciuti che - senza apparenti motivi - lo hanno insultato e poi sferrato un fendente al petto.

Dia Kabu, questo il nome della vittima, è un cittadino di nazionalità senegalese di 35 anni che risiede in città - in via Torino, nel quartiere del Vasto - con regolare permesso di soggiorno.

Al pronto soccorso dell'ospedale della Pignasecca i medici gli suturano la ferita. Riscontrata una ferita da arma bianca al petto, che fortunatamente non ha leso organi vitali. Per l'africano una prognosi di dieci giorni. È già stato dimesso ed è tornato a casa.



Informati del fatto, sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, che adesso stanno svolgendo indagini per risalire all'autore dell'aggressione e per capire i motivi dell'agguato. Da quel che si è appreso il senegalese non è persona nota alle forze dell'ordine e non avrebbe precedenti penali. Ma allora che cosa è accaduto in via Forcella? Perché qualcuno lo ha ferito? Indagini in corso da parte dei militari della stazione di Borgoloreto.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Dalla lite scoppiata per futili motivi a una vendetta per motivi economici o personali. Meno probabile l'ipotesi di una rapina.

La zona in cui si è consumata l'aggressione è comunque pur sempre popolata - soprattutto di notte - da balordi e tossicodipendenti. Nell'area che gravita intorno ai decumani ci sono anche molte piazze di spaccio, che lavorano anche dopo il tramonto.

