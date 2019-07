Domenica 7 Luglio 2019, 15:16

Il degrado e la storia si incontrano ad Agnano, dove i giardinetti delle terme sono diventati una discarica a cielo aperto. Basta avvicinarsi all'area verde, a poca distanza dall'arco di Arata, per vedere come tra le erbacce è stato gettato di tutto. Rifiuti di ogni genere e grandezza oltre che a materiali “insoliti”, come i pacchi alimentari dell'Unione Europea. Ce ne sono a decine dietro un muretto su via Agnano agli Astroni che a quanto pare, è diventata uno dei punti di sversamento illegale della zona. La scoperta, effettuata nel corso di un sopralluogo degli attivisti della zona, è stata fatta pochi giorni fa ed ha lasciato tutti perplessi.«Siamo rimasti di stucco – afferma l'avvocato Danila De Novellis – quando abbiamo visto questi pacchi. In passato sono stati al centro di numerose truffe e adesso bisognerà indagare per capire in chi sia l'artefice di questo sversamento. Tra l'altro la zona è diventata una vera discarica e bisogna intervenire subito per limitare i danni. L'area di Agnano necessita di continua sorveglianza perchè è tra i quartieri più abbandonati della città. Non possiamo continuare ad essere abbandonati a noi stessi».