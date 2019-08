CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Agosto 2019, 09:12

«Ho litigato con mia moglie, sono sorvegliato speciale e ho violato gli obblighi: arrestatemi per piacere». All'insolita richiesta, i carabinieri della stazione di Torre Annunziata non hanno potuto far altro che «accontentare» l'interlocutore, che hanno accertato aveva effettivamente commesso un reato presentandosi in caserma senza alcun motivo. Pasquale Nazionale, 49 anni, pregiudicato per detenzione e spaccio di droga, è stato arrestato dai carabinieri per violazione degli obblighi previsti dalla sorveglianza speciale.