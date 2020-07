Napoli, al Monaldi un innovativo intervento per sconfiggere il tumore con il freddo

All’ospedale Monaldi arriva un innovativo intervento ecoguidato di Crioablazione con apparecchiatura “ice cure” con azoto liquido a -190 gradi di un tumore del rene di 4 cm, non operabile chirurgicamente e con altre tecniche in un giovane paziente con moltissime comorbidità.



Si tratta, in sala operatoria e in anestesia locale o blanda sedazione, di inserire sotto guida ecografica un ago nel tumore a cui è collegato un tubo con un'apparecchiatura che infonde azoto liquido nell'ago in questione ad una temperatura di -190 gradi, determinando in alcuni minuti un vero e proprio congelamento del tumore con conseguente morte dello stesso. «È un intervento che prevede pochi giorni di ricovero (2 o 3) - spiega Enrico Ragone, responsabile sezione di Ecointerventistica clinica e dei trapianti dell'ospedale - non necessita di anestesia generale e non è gravato da molte complicazioni». «Il Monaldi rappresenta l'unico centro in Campania e sicuramente uno dei 2 o 3 in tutto il centro-sud Italia dove si effettuano questi innovativi interventi sui tumori renali che non possono essere trattati chirurgicamente o con altre terapie», conclude lo specialista.