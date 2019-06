Lunedì 24 Giugno 2019, 11:57

Al via le Miniuniversiadi, progetto rivolto ai ragazzi delle periferie e ai minori coinvolti in attività di recupero sociale e formazione che affianca le Universiadi di Napoli 2019. Ricco il programma di eventi e attività sportive, iniziate questa mattina con la regata di «Scugnizzi a vela», progetto di recupero dei ragazzi appena usciti dal carcere minorile di Nisida che da 15 anni permette loro di imparare l'arte del restauro delle imbarcazioni e l'ottenimento della patente nautica. La nave scuola a vela Bliss, sequestrata per reato d'immigrazione clandestina e affidata alla giustizia minorile per la realizzazione del progetto di integrazione «I mestieri del mare», è salpata dalla Darsena Acton di Napoli e arriverà in serata al Molo Manfredi del porto di Salerno.Il programma prevede tornei di basket, tennis da tavolo, giochi d'acqua, beach volley, street basket e tiro con l'arco. Le attività delle Miniuniversiadi si svolgeranno in 4 aree periferiche di Napoli, Caserta e Salerno. A Napoli, dal 24 giugno al 14 luglio, le attività saranno ospitate dal piazzale parrocchiale della Parrocchia del Sacro Cuore nel quartiere Barra e nella Parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a Caserta sarà realizzato un playground da basket nel Rione degli Aranci, mentre a Salerno le attività si terranno nella Sala e Sagrato della Parrocchia Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo.Le Miniuniversiadi sono state volute dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e realizzate dalla Scabec, in collaborazione con il Centro sportivo italiano che curerà tutte le attività sportive e la fiaccolata in programma il 28 giugno.Durante gli incontri sportivi sarà inoltre attivato, in collaborazione con le Asl e con la Direzione scolastica regionale, un presidio per la promozione della salute tra i giovanissimi e dei corretti stili di vita, in particolare legati all'alimentazione e alla prevenzione. In ogni parrocchia coinvolta la Regione Campania, attraverso la Scabec, realizzerà dei corner con schermi e proiettori per assistere in diretta alle gare e alle cerimonie di premiazione delle Universiadi.