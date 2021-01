Maltempo a Napoli: albero cade in piazza Cavour, motociclista resta ferito nel tentativo di scansarlo

Una tragedia sfiorata tra piazzetta Gagliardi e piazza Cavour. Poco dopo le 18.45 un albero è caduto lungo la carreggiata, senza per fortuna provocare danni, eccetto un centauro rimasto ferito lievemente. Stando infatti alle prime ricostruzioni degli agenti della polizia municipale, giunti sul posto insieme a vigili del fuoco e polizia di Stato, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Cardarelli ma non è in codice rosso. Dai primi rilievi, ancora in corso, si tratterebbe di ripercussioni non gravi riportate agli arti inferiori. Questa, secondo le ipotesi, la dinamica dell’accaduto: il giovane motociclista sarebbe caduto per scansare l’albero che lo avrebbe potuto colpire. Ancora sto choc quando è stato soccorso e interrogato da vigili e poliziotti ha detto che stava bene e che non ricordava nulla, nemmeno la targa del motorino che guidava.

Ma tanta è stata la paura tra i residenti e i pochi esercizi commerciali aperti che hanno temuto per l’incolumità di passanti e automobilisti. La fortuna è stata forse che vige ancora la zona rossa, ragion per cui per strada c’era poca gente. Non mancano tuttavia le critiche di chi invoca una più assidua manutenzione in quella che è da alcuni anni una zona dove regnano degrado e abbandono, come la presenza di clochard che occupano le aiuole a ridosso della metropolitana della linea 1; le continue risse tra immigrati a cui sono costretti ad assistere i residenti e i vialetti che conducono alla stazione Museo costellati di escrementi e invasi da fetori insopportabili.

Per Gennaro Acampora, consigliere PD alla III Municipalità quanto accaduto è lo specchio della «assenza di manutenzione, che è una costante di questa amministrazione e quindi un pericolo continuo». Secondo Acampora, che è anche componente della segreteria provinciale del PD Napoli, «ormai gli unici in città che intervengono sulle alberature sono i vigili del fuoco e questa cosa è diventata impossibile». Poi l’appello al Comune: «deve dirci una procedura chiara e facile per comunicare alberi da potare e pericolosi. Inoltre ogni Municipalità dovrebbe avere un calendario per interventi sulle proprie alberature; invece negli ultimi anni le potature non esistono più e si arriva ad abbattere alberi o al crollo mettendo in pericolo i cittadini come è accaduto stasera».

Va giù duro Luigi Fucci, consigliere del gruppo La Città alla III Municipalità e vigile del fuoco: «Qui non è via Aniello Falcone, dove ha perso la vita la povera Cristina Alongi (schiacciata da un pino la mattina del 10 giugno 2013, ndr) e un vigile del fuoco è stato condannato. Qui è piazza Cavour, ad angolo con piazzetta Gagliardi, un quartiere popolare dove ci sono giardini le cui mappature non ci sono mai state. Nel 2014 - incalza Fucci - il sindaco de Magistris dichiarò in Tribunale che c’era l’urgenza di creare delle mappature degli alberi soprattutto i pini e quelli di alto fusto, perché creavano problemi per la sicurezza sul territorio. A distanza di più di 6 anni invece ci sono ancora alberi che con l’emergenza maltempo cadono. Ciò vuol dire che non è stato fatto nulla, né per alleggerire la chioma con le potature né la verifica della staticità di questi alberi. Chiunque corre il rischio di passare e vedersi cadere un albero in testa, mi chiedo? Poi ci si lamenta se il cittadino non ha più fiducia nelle istituzioni?». Tra i tanti residenti scesi in strada Ciro Galiano, che da anni lotta per la riqualificazione dell’area: «Sono almeno 15 anni che quegli alberi non si potano e quello caduto non è l’unico a rischio. Ce ne sono altri dal lato della metropolitana della linea 2 di piazza Cavour e gli alberi perimetrali dei giardini, davanti ai quali per passare bisogna abbassare la testa tanto sono penzolanti i rami. Cosa si aspetta a intervenire? Un’altra tragedia?».

