Covid, traghetto sfida il maltempo per portare da Capri a Napoli i medici da vaccinare

Capri - Partenza non prevista da Capri per Sorrento della nave Driade per trasportare in città medici e sanitari dell’ospedale Capilupi che oggi a Napoli dovevano sottoporsi al vaccino programmato. Un viaggio imprevisto poiché i collegamenti marittimi erano sospesi a causa delle condizioni del mare proibitive.

La situazione ha portato il sindaco di Capri Marino Lembo e quello di Anacapri Alessandro Scoppa, a contattare il direttore della Caremar Vincenzo Ponti per consentire al maxitraghetto Driade fermo in porto a Capri, di poter raggiungere almeno Sorrento da dove poi i medici avrebbero potuto proseguire per Napoli e sottoporsi al vaccino anticovid come programmato.

