Domenica 28 Ottobre 2018, 11:10

PORTICI - Dopo Napoli anche Portici si mobilita per cercare un donatore compatibile con il piccolo Alex, Alessandro Maria Montresor, il bimbo che ha urgente bisogno di un trapianto di midollo a causa di una rara malattia genetica. Appuntamento domani lunedì 29 ottobre presso il Dipartimento di Agraria della Federico II dalle 9:00 alle 19:00 per la raccolta di campioni salivari per cercare un Dna compatibile per aiutare il piccolo Alessandro. In caso di compatibilità, donare è estremamente semplice, basta un prelievo di sangue."Alessandro Maria ha un anno e mezzo, è figlio di italiani ma vive a Londra. E' affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, comunemente conosciuta in medicina come HLH, una malattia genetica rarissima che colpisce solo lo 0.002% dei bambini, e che non lascia speranze di vita senza trapianto di midollo osseo con un donatore compatibile in tempi rapidissimi. Il suo destino è legato a un filo, che può essere sostenuto dalla solidarietà. (https://www.facebook.com/AlessandroMariaMontresor/)".Per iscriversi al registro donatori di midollo osseo bisogna portare il codice fiscale e la carta di identità, avere tra 18 e 35 anni (compiuti), pesare almeno 50 kg, godere di buona salute e si potrà fare un semplice tampone salivare. Il tampone salivare serve per effettuare la tipizzazione per verificare la compatibilità tissutale (ovvero una eguaglianza a livello dei geni del sistema di istocompatibilità, o ‚"HLA‚") tra paziente e donatore.