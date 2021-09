Napoli, ancora disagi e lunghe code sull'asse mediano: automobilisti inferociti

Ancora lunghe code e disagi, nonostante i proclami dei giorni scorsi, sull'asse mediano, all'altezza degli svincoli di Mugnano e della perimetrale di Melito. Centinaia le segnalazioni da parte degli automobilisti rimasti bloccati nel traffico anche per 60 minuti. Nei giorni scorsi si era parlato di imminente risoluzione dei problemi. La zona era stata interdetta dopo l'incendio del 4 agosto scorso all'ex campo rom di Scampia. Per quasi tutto il mese di agosto sono stati inaccessibili sia gli ingressi da viale dei Ciliegi e di Santa Maria a Cubito- via Emilio Scaglione, a Chiaiano, sia quello di Scampia, che quello nei pressi dell'Auchan di Mugnano.