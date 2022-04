Ha bruciato vivo il fratello per 300mila euro, preso nel Napoletano: voleva fuggire in Asia

Sono saliti insieme in auto in una proprietà di famiglia, lo avrebbe tramortito con un colpo alla testa per poi dargli fuoco e fuggire a piedi. Domenico, però, è stato arso vivo e prima di morire ha respirato il fumo. Un omicidio premeditato, per riscuotere una cospicua polizza vita che gli aveva fatto firmare un anno fa e di cui era l’unico beneficiario, prima di fuggire all’estero dove lo attendeva la fidanzata asiatica. È stato arrestato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati